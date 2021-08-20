Стильно и по-девичьи: Ирина Пегова в зеленом платье поддержала тренд на съемные отложные воротнички

43-летняя звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова понемногу возвращается в рабочий ритм. Накануне знаменитость вернулась в Москву из отдыха в Плесе и успела отправиться по делам. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

«Москва! Сегодня целый день провела в Москве … все сложилось: и погода, и много дел переделала, и вообще все хорошо!», — сообщила поклонникам актриса.

Для выхода в люди актриса театра и кино выбрала летний наряд – зеленое платье с ягодным принтом, которое украсила съемным воротничком. Такой аксессуар, как рассказывала ранее Эвелина Хромченко, не сдает позиций в моде уже третий сезон подряд. И такой, как у Ирины Пеговой, — кружевной на завязках, — придает не только женственности, но и девичьей игривости своей хозяйке.

«Отложные воротники, оформленные кружевами или сборками, действительно очень девичьи», — подчеркивала Хромченко. И допускала, что многим взрослым женщинам такой аксессуар будет к лицу, что и демонстрирует нам Ирина Пегова.

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