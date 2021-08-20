«Беременна!»: Анастасия Макеева сообщила о недомогании и настораживающих симптомах

Актриса находится на гастролях и в какой-то момент почувствовала себя плохо.

Звезда эстрады и телевидения Анастасия Макеева сейчас на гастролях. Актриса практически ежедневно выходит на сцену в разных городах, и ее плотный график едва позволяет ей перевести дух и восстановиться. У себя в микроблоге в Instagram красотка рассказывает о произошедшем, и новая публикация насторожила онлайн-публику звезды.

«Сегодня все сложно, скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. Я истощена …неужели так должно быть или это испытание?», — пожаловалась красотка.

Оказалось, что Макеевой резко стало плохо. Звезду не госпитализировали, и она осталась в гостинице восстанавливаться. «Беременна!», — сразу кто-то установил причину.

«Выздоравливайте. Все будет хорошо. Главное отдыхать и думать о прекрасном и мечтать. Лучшее лекарство это любовь, она рядом», «Нервные перегрузки. Отдохните недельку», «Все будет обязательно хорошо», «Настюша ты очень мало отдыхаешь! все дачу прихорашиваешь. И очень много перелетов переездов. Ну и конечно нервы не выдерживают. Надо больше покоя и высыпаться! Все будет хорошо! Здоровья!», «Настенька! Любые сложности — испытание! Но и истощение никто не отменял! Сил вам побороть все напасти! Слишком много энергии у вас забрали — нужно восполнять! Все будет хорошо! Обнимаю вас», — спешат поддержать любимицу поклонники в комментариях.

Напомним, Анастасия Макеева весной вышла замуж в четвертый раз. Ее муж Роман Мальков далек от шоу-бизнеса, ради актрисы он развелся с женой, подарившей ему четверых детей. Сейчас мужчина сопровождает Макееву на гастролях.

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