«Мне не нужна жена!»: Влад Топалов честно рассказал о взаимоотношениях с Региной Тодоренко

В одной из последних публикаций личного микроблога музыканта Влада Топалова появилась свежая фотография знаменитости в обнимку со своей женой Региной Тодоренко. Примечательно, что в комментариях под снимком артист заявил, что ему не нужна просто жена.

Топалов обратился к своим поклонникам. Чтобы те задумались о том, что из себя представляет счастливая и здоровая семья.

«Можно стать мужем и женой, а можно стать родными друг другу людьми. И вы удивитесь, но здесь есть колоссальная разница», — подчеркнул Топалов.

В первом случае, по мнению Влада, партнеры только стирают, готовят обеды и ужины, а также прибивают полочки и меняют лампочки. Во втором случае муж и жена делают то же самое, но при этом быт никого не напрягает. Также пара может разговаривать когда хочет, несмотря на усталость и суету.

Топалов признался, что для настоящих семейных отношений нужна не просто жена, а по-настоящему родной человек:

«У них есть общие интересы. И не поверите, они даже говорят. Просто ни о чем за чашкой чая или бокалом вина. Они и есть личная жизнь друг друга. У них нет секретов, они знают друг о друге все. И знаете, что? Мне не нужна жена! Мне нужен родной человек!».

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