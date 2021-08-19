«Спустя три операции»: Водянова показала, как выглядит ее 91-летняя бабушка после перитонита и пневмонии

Наталья Водянова успокоила своих поклонников, которые переживали за ее 91-летнюю бабушку, попавшую в больницу. Звезда рассказала, что родственница наконец-то пошла на поправку и поведала, что с ней все-таки произошло. Ранее топ-модель только показывала тревожные сторисы в микроблоге из клиники, по которым было понятно, что пожилая женщина чувствует себя очень плохо.

«Дорогие и любимые, вы даже представить себе не можете, как я тронута вашей поддержкой и вниманием в этот трудный момент в моей жизни. Молитвы нашей семьи и ваши молитвы, и добрые мысли и пожелания помогли бабуничке (так называет родственницу Наталья, — прим. автора), и она победила перитонит — заболевание, которое забирает даже молодых, и постоперационную пневмонию! Спустя три операции и две недели сражения, в котором я была ее меченосцем, бабунечка на пути к выздоровлению», — поведала Водянова.

По словам Натальи, она со спокойной душой теперь может ехать в родной Нижний Новгород праздновать 800-летие со дня его основания. А за бабушкой в этом время присмотрит мама Водяновой. Знаменитость поблагодарила всех за поддержку и особенно медиков, которые проявили огромную заботу и чуткость по отношению к ее бабушке.

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