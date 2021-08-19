Леди на шпильках: Гагарина в шелковом платье с глубоким декольте впечатлила видом стройного тела

Певица приехала на конкурс «Новой волне» в Сочи. Она выбрала смелый образ для появления на публике.

Полина Гагарина является одной из самых популярных певиц в стране. Она стала выпускницей «Фабрики звезд», а потом получила много престижных наград. Певица ездит с гастролями по разным странам. При этом она успевает воспитывать дочку Мию и сына Андрея. Лишь в прошлом году артистка пережила развод со вторым мужем, но после этого она не стала унывать, а сфокусировалась на работе.

В этом году Полина стала гостьей на «Новой волне». Ей выпала честь выступить на открытии песенного конкурса. Она подготовилась к этому мероприятию. На красной дорожке певица появилась в шелковом мини-платье. Двухцветный наряд с декольте до пупка подчеркнул хрупкую фигуру артистки. Она также дополнила образ черными босоножками Yves Saint Laurent. Гагарина сделала небрежную прическу с челкой-шторкой.

«Ты стала реально абсолютно другой», — отметил ведущий Алексей. «Я безумно скучала, меня не было здесь два года», — заметила певица.

Потом у нее спросили, кто дизайнер ее платья. Полина оконфузилась, смутилась и призналась, что не помнит. «Стыдно, забыла. Выйду и посмотрю», — заверила она.

Поклонники восхитились ее образом. При этом многие отметили, что она стала еще стройнее. «Ну вообще!», «Безумно красивая», «Такая стройняшка», «Полина, это не ноги, это мечта», «Какая роскошная», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что также в мероприятии приняли участие: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, София Ротару и другие известные персоны.

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