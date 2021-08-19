Ирина Безряднова поддержала тренд на твидовые костюмы во время премьеры фильма «Воспоминания»

Звезда комедии «Честный развод» — 34-летняя Ирина Безряднова одной из первых в России посмотрела новый фильм «Воспоминания». Для кинопремьеры артистка подобрала пиджак и мини-юбку в стиле Коко Шанель.

Отметим, что закрытый показ картины режиссера Лизы Джой — «Воспоминания» прошел в четверг, 19 августа. Триллер станет общедоступным с 26 августа. И пока зрители с нетерпением ждут выхода нового фильма, некоторые российские знаменитости уже смогли оценить игру легендарного Хью Джекмана в картине о затопленном Майами.

На премьере оказалась актриса Ирина Безряднова. В отличие от своего зарубежного коллеги, Ирина недавно сыграла в более веселой картине. Безряднова осталась довольна необычным опытом съемки в пранк-комедии «Доктор Свисток». Особенность этого жанра позволят сочетать в себе не только кино, но и реалити-шоу.

К слову, на премьере «Воспоминания» Безряднова появилась в твидовом пиджаке. Ирина дополнила укороченный жакет мини-юбкой из такого же материала. А под пиджак актриса надела белоснежную майку с глубоким вырезом.

Напомним, ранее подобным пиджаком хвасталась исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» — Анна Михайловская.

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