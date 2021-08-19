Веселая команда в джинсах: Валерия предстала в ресторане с внучкой и невесткой в одном стиле

Валерия, после того как стала официально бабушкой замечательной внучки Селин, теперь практически всегда отдыхает в компании малышки, ее мамы Лианы и сына Арсения. Ну а муж Иосиф Пригожин является вечным спутником певицы.

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Вот и на отдыхе в Крыму крошка тоже была рядом с бабушкой и дедушкой. Иосиф Пригожин, к слову, хоть и не является кровным родственником девочки, считает ее родной внучкой. И с удовольствием нянчится с ней в свободное время. Накануне продюсер показал, как играет с ней, используя в качестве игрушки ювелирные часы.

Сейчас время совместного отдыха на полуострове подошло к концу, и родственники устроили совместный выход в ресторан, облачившись в одном стиле, выбрав приоритетные белые наряды и джинсы.

«Этим летом пару недель удалось провести вместе, какое же это счастье!» — прокомментировала обнародованное фото в личном блоге Валерия.

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