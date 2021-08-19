«Сын в шоке»: Горбань с новорожденным сыном устроила в магазине шоу, задирая ноги выше головы

Звезда сериала «Кухня» Маша Горбань родила сына Нилана в Майами. Актриса практически моментально пришла в форму и стала щеголять в мини-юбках. Мало того, вместе с мужем кинооператором Кириллом Зоткиным она отметилась в тату-салоне. Во время набивания перманентного рисунка, маленький сын был на руках у знаменитости.

«И это принесет вам счастье? Вы не из 90-х, вас догнало только?», «Осторожней с малышом, он кроха совсем», «А у вас там короны нет? Все без масок, и малыш еще такой. А говорят, что она везде», — удивились некоторые фолловеры. Впрочем, большинство подписчиков Марии Горбань восхитились ее смелости.

Похоже, что артистка решила не прислушиваться к советам своих подписчиков и вновь направилась с ребенком в публичное место, на сей раз в магазин. Здесь Маша Горбань примерила розовые роликовые коньки, экстремально высоко поднимая ноги и сверкая бедрами.

«Опачки! Мать дает! Сын в шоке», — прокомментировал действия жены Кирилл Зоткин.

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