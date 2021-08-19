«Как Бузова»: Савельева ворвалась в Сеть с аппетитной «кардашьян» в виде сердечка крупным планом

Певица предложила фолловерам придумать снимку название, и они не стали скромничать.

37-летняя выпускница «Фабрики звезд» Саша Савельева никогда не имела скандальной славы. В апреле 2010 года она вышла замуж за актера Кирилла Сафронова и с тех пор ведет тихую семейную жизнь, не сильно афишируя ее в социальных сетях. Лица своего сына Леона, который родился весной 2019-го года, она, к примеру, вообще ни разу не показывала публике.

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Однако очень редко (но метко), Саша Савельева любит подразнить хейтеров. В этот раз артистка запечатлелась на сап-борде в бикини с трусиками-стрингами сзади. Камера фотографа при этом навела крупным планом пятую точку Савельевой.

«Придумайте подпись к фото. «Ты ж мать» не предлагать», — игриво попросила она фолловеров.

Почитатели знаменитости не заставили себя долго ждать, упражняясь в юморе и изобретательности.

«Как Бузова», «Озеро амазонок», «Красивая опа!», «Фото красивое, но не для всех!», «Орешки на лодке», «Куда смотрит муж?» — предложили свои варианты подписчики.

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