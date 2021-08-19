«Смотрит с восхищением»: мама Тимати честно рассказала о взаимоотношениях рэпера и Алисы Юнусовой

Родительница рэпера Тимати — Симона Черноморская — еще раз похвасталась на личной странице в Instagram стильным платьем внучки Алисы и поделилась личными наблюдениями за отношением Тимура Юнусова к своей дочери.

Напомним, в 38-й день рождения сына Тимура Симона опубликовала совместное фото артиста с его старшим ребенком. Алиса в белоснежном платье на запах и принтом в горошек подарила отцу праздничный торт.

День рождения экс-возлюбленного Анастасии Решетовой прошел, однако поклонники семьи Юнусовых не смогли забыть броское платье маленькой модницы Алисы. Они стали просить Черноморскую поделиться кадрами изделия с крупным принтом. Симона выполнила просьбу своих фолловеров, а также рассказала о взаимоотношениях Алисы и Тимура.

«Я наблюдаю за Алисой и вижу, как она смотрит на отца и ждет от него реакцию на себя, как на девочку. Если папа смотрит с восхищением, одобрением, радуется красоте, доброте дочери, то у нее появляется уверенность в своей ценности и женственности», — подчеркнула Симона.

Мать Тимати уверена, что сын сумел найти подход к дочери. По словам Симоны, Тимур для Алисы стал примером для подражания.

«Отец для девочки подсознательно образец мужчины, которого она будет искать впоследствии», — отметила Черноморская.

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