«Гордый султан и его шехзаде!»: Бурак Озчивит оседлал роскошного скакуна вместе с маленьким сыном в шортиках

Бурак Озчивит, как и любой турецкий мужчина, практически на генетическом уровне испытывает слабость к лошадям. Не удивительно, что с их жизнью он решил познакомить своего двухлетнего сына Карана от красавицы-жены Фахрийе Эвджен.

Звезда «Великолепного века», сыгравший в сериале Малкочоглу Бали Бея, главного военачальника Османской империи и хранителя султанских покоев, покормил вместе с мальчиком животных морковкой, а потом прокатился на коне верхом. Стоит отметить, что маленький наследник артиста не выдал ни капли страха при виде крупного животного. В конюшне и непосредственно в седле ребенок выглядел просто невозмутимым, чем изумил некоторых поклонников своего отца.

«Гордый султан и его шехзаде!», «Какой смелый ребенок!», «Джигиты!», «Бурак – отличный отец! Из Карана вырастет настоящий мужчина!» — прокомментировали обнародованные в Сети кадры пользователи.

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