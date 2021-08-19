«Просто три клона!»: Клава Кока показала, как выглядели ее мама и бабушка в возрасте певицы

25-летняя певица Клава Кока не скрывает, что хорошо зарабатывает. Однако от своих родителей она переехала совсем недавно в собственную квартиру. В интервью на канале «Муз-ТВ» она рассказала, что жилье в престижном районе Москвы она купила давно на собственные деньги без кредитных средств, но просто не хотела жить отдельно. Среди ее близких очень сильны семейные традиции, и они привыкли быть все вместе, рядом.

Клава испытывает большую благодарность к бабушке и маме, которые сделали все для того, чтобы она выросла с верой в свои силы и стала популярной артисткой. Поэтому, когда предоставилась возможность, она вывезла свою большую семью на Мальдивы, чтобы порадовать их.

Сейчас она решила обнародовать несколько фотографий из этой поездки, а также опубликовала в личном блоге клип, составленный из домашних снимков. В кадре можно проследить, как росли и менялись ее бабушка, а потом и мама. И удивительно, как они друг на друга похожи.

Ролик Клава Кока показала в Сети в честь большого семейного праздника – 50-летия со дня свадьбы бабушки и дедушки.

«На днях мои баба и деда сыграли Золотую свадьбу! 50 лет вместе! Это заставляет меня верить в настоящую любовь, и я желаю каждому из вас такого счастья! P.S. В конце очень трогательное личное видео из семейного архива», — написала Клава Кока в Instagram.

«Как вы все похожи! Просто три клона!», «Тройняшки», «Клава, я разобрать не могу, где тут баба, где мама – все на одно лицо», «Вы нереально похожи», «Боже, какие вы одинаковые», — прокомментировали видео фолловеры.

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