«Красивая салфетка на телевизор»: Постовалов – о шикарном платье Юрьевой за 258 тысяч рублей

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов в комментариях под постом своей коллеги по юмористической команде Иланы Юрьевой раскритиковал ее порыв приобрести платье за 258 тысяч рублей.

«Илана, ну реально. Красивая салфетка на телевизор. Но 258 тысяч рублей – дороговато. У нас бабушки на Урале дешевле расшивают!» Роман Постовалов

Ранее Илана Юрьева опубликовала снимок, на котором она запечатлена в дорогом платье по цене 258 тысяч рублей. Она в шутку предложила своим поклонникам скинуться ей на данный наряд.

Чуть позже Илана Юрьева отмечала, что подверглась самой настоящей травле в социальных сетях. В ее адрес посыпались гадости от подписчиков, что она хочет купить очень дорогое платье. «Платье – прелестное. А люди его обесценивают и оскорбляют только потому, что не могут его себе позволить», — говорила, в частности, Илана Юрьева, отстаивая свою позицию.

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