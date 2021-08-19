«Я проплыл не по лучшему»: чемпион ОИ-2020 Евгений Рылов остался недоволен результатом

Известного российского пловца Евгения Рылова спросили, почему, выиграв золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, он стоял на награждении с невозмутимым лицом. Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» предположила, что это невероятная выдержка, но сам 24-летний спортсмен, пришедший к ней на интервью, ответил, что причина кроется в недовольстве своим результатом.

«После некоторых дистанций я, наверное, был просто недоволен. После 200 (метров, — Прим. авт.) спины… Даже то, что выиграл, я немного недоволен своим результатом личным. Я проплыл не по лучшему. У меня лучший сейчас — 1:53,11, а я проплыл 1:53,23, если не ошибаюсь. И естественно, мы с тренером готовились на 1:52,05», — рассказал Рылов.

Пловец отметил, что к концу соревнований сказалась усталость. В последний день он буквально заставлял свои ноги работать усилием воли.

По словам Евгения, эмоции у него есть, но обычно он оставляет их на дистанции, тренировках или разговорах с тренером — на церемонию награждения уже ничего не остается. Вдобавок, молодой человек считает, что стоять на пьедестале очень почетно, поэтому в этот момент нужно быть строгим.

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