По особым правилам: Николь Кидман разрешили не соблюдать самоизоляцию в Гонконге

Звезде Голливуда популярной во всем мире австралийской актрисе Николь Кидман, которая не так давно приехала в Гонконг на съемки, местные власти разрешили не соблюдать обязательную для обычных жителей самоизоляцию.

Когда об этом информация дошла до местных жителей, то они пришли в ужас от такой вопиющей, на их взгляд, несправедливости. Многие из-за ограничительных мер уже почти по полтора года не видели своих родных. Кидман же получила право спокойного передвижения.

Отметим, что в Гонконге действуют достаточно жесткие правила самоизоляции. Согласно им человек, приехавший в этот район Китая, должен находиться на самоизоляции от семи до 21 дня. Для этих целей даже есть гостиницы, где спокойно можно поселиться. Ограничения зависят и от того, из какой точки мира прибыл человек.

Николь Кидман в Гонконге должна сниматься в сериале «Экспаты». Он выйдет на стриминговым сервисе Amazon, сообщает портал 360tv.ru.

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