Небанальные варианты обуви на осень: советы стилиста
Видео
Скульптурирование лица для начинающих
Видео

Скороход из Comedy Club рассказал, как получил роль в антиутопии «Два холма» вместо Керри

В новой картине резидент шоу сыграет обитателя постапокалиптического мужского коллектива.

Скороход из Comedy Club рассказал, как получил роль в антиутопии «Два холма» вместо Керри
Андрей Скороход. Фото: пресс-служба START

Резидент Comedy Club Андрей Скороход рассказал, чем его так привлек проект «Два холма» режиссера Дмитрия Грибанова, где он сыграл роль обитателя постапокалиптического мужского коллектива. Как отметил Скороход, его герой хочет казаться плохим парнем. Хотя в душе добрый и наивный.

Кадр из фильма "Два холма"
Кадр из фильма «Два холма». Фото: пресс-служба START

«Я всегда считал кино величайшим из искусств, но только после оригами и рисования песком. Поэтому, когда мне предложили съемки в сериале, не раздумывая согласился. К моей радости, из-за закрытых границ не смог прилететь Джим Керри, и роль досталась мне».

Андрей Скороход

Как добавил шоумен, впечатления от съемок у него сложились самые позитивные. Сценарий получился оригинальным и смешным. Актерский состав, как он добавил, прекрасный и разнообразный.

Напомним, что съемки комедийной антиутопии «Два холма» начались в Московской области. Главные роли в проекте исполняют Пелагея Невзорова («Улица», «Война семей») и Никита Кологривый («Секреты семейной жизни», «Пищеблок», «Майор Гром: Чумной Доктор»). Комедия «Два холма» выйдет в линейке оригинальных проектов START.

Смотрите также:

Тэги

Андрей СкороходФильм "Два холма"Шоу Камеди Клаб