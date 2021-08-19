Скороход из Comedy Club рассказал, как получил роль в антиутопии «Два холма» вместо Керри

Резидент Comedy Club Андрей Скороход рассказал, чем его так привлек проект «Два холма» режиссера Дмитрия Грибанова, где он сыграл роль обитателя постапокалиптического мужского коллектива. Как отметил Скороход, его герой хочет казаться плохим парнем. Хотя в душе добрый и наивный.

«Я всегда считал кино величайшим из искусств, но только после оригами и рисования песком. Поэтому, когда мне предложили съемки в сериале, не раздумывая согласился. К моей радости, из-за закрытых границ не смог прилететь Джим Керри, и роль досталась мне». Андрей Скороход

Как добавил шоумен, впечатления от съемок у него сложились самые позитивные. Сценарий получился оригинальным и смешным. Актерский состав, как он добавил, прекрасный и разнообразный.

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Напомним, что съемки комедийной антиутопии «Два холма» начались в Московской области. Главные роли в проекте исполняют Пелагея Невзорова («Улица», «Война семей») и Никита Кологривый («Секреты семейной жизни», «Пищеблок», «Майор Гром: Чумной Доктор»). Комедия «Два холма» выйдет в линейке оригинальных проектов START.

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