«Проснулся, позавтракал, пообедал»: Галустян рассказал Мартиросяну, как проходит его жизнь в Сочи

Юморист Гарик Мартиросян в Instagram поделился записью, на которой его друг шоумен Михаил Галустян рассказывает о своей непростой сочинской жизни. Мартиросян в ролике выступил в роли интервьюера.

«Как обычно проходит ваше утро?» — поинтересовался для начала он у Галустяна. «Ну, проснулся, позавтракал, пообедал. Опять проснулся. Ну, посмотрел на людей. Приехали люди. Документы в ОВИР надо отвезти».

После этого Галустян перевел камеру в сторону. На судне, где они вместе оказались, можно увидеть десяток симпатичных девушек. Причем некоторые из них в купальниках. «Это работники ОВИРа?» — поинтересовался у товарища Гарик Мартиросян.

Напомним, что Михаил Галустян – коренной сочинец. Он бывший участник Клуба веселых и находчивых. Первую большую известность он получил в команде КВН «Утомленные солнцем». С 2019 года он вместе с Сергеем Светлаковым ведет популярное шоу «Русские не смеются».

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