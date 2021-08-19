«Добрые песни возвращаются»: Добронравов с сыновьями исполнил «Ты говоришь мне о любви»

Вместе с наследниками актер находился в этот момент в Астрахани.

Актер Федор Добронравов в Instagram разместил ролик, на котором он вместе с сыновьями, Виктором и Иваном, поет знаменитую песню Нины Бродской «Ты говоришь мне о любви». В этот момент актерское семейство находилось на берегу реки в Астрахани, куда они отправились все вместе на рыбалку.

«Вечерние концерты на реке продолжают цикл Добрых песен», — объявил старший сын Федора Добронравова Виктор.

После этого они все вместе затянули красивые слова песни из советского кинофильма «Три дня в Москве».

«Какие у вас песни душевные. Здоровья вам Федор. И вашим близким», «Спасибо за хорошую песню и прекрасное настроение», «А можете спеть песню из сериала «Сваты»?» — стали интересоваться фанаты Федора Добронравова.

Напомним, что у Федора Добронравова два сына. Виктор появился на свет в 1983 году, а его брат Иван спустя шесть лет. Женой главного героя сериала «Сваты» является Ирина Добронравова. Долгие годы она работала воспитателем в детском саду.

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