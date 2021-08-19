«В мюзикле надо уметь петь»: Безруков объяснил, почему позвал внука Пугачевой в свой театр

Как отметил худрук, для его детища это первая подобная проба, но он не сомневается в успехе.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков объяснил, почему внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков появится в постановке «Безымянная звезда» его театра.

«Для Губернского это первая проба мюзикла. Я уже видел эскиз спектакля на нашем фестивале «Фабрика Станиславского» — мне понравилось. Да, роль учителя астрономии сыграет Никита Пресняков, и его приглашение вполне оправданно — в мюзикле надо уметь петь». Сергей Безруков

Как отметил Безруков, в качестве драматического артиста его театра Никита Пресняков смотрится очень органично. Его образ похож на учительский. Пресняков, как сказал Безруков, худой, в очках. По словам Безрукова, мюзикл – это своеобразный урок дисциплины, где труд помножен на труд. Безруков хочет, чтобы его актеры пробовали себя в этой жизни в разных жанрах, сообщает МК.ru.

Напомним, что спектакль «Безымянная звезда» поставил молодой режиссер Александр Сазонов. Никита Пресняков в этой постановке сыграет главную роль.

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