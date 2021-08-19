«Никаких поползновений с моей стороны не было»: Маменко высказался об отношениях с Рожковой

Юморист Игорь Маменко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о своих отношениях с партнершей по дуэту артисткой Светланой Рожковой.

«У нас всегда была творческая влюбленность со Светланой. Она мне нравилась как актриса и как женщина. Но я всегда уважал ее мужа Юрия, поэтому никаких поползновений с моей стороны, конечно, не было». Игорь Маменко

Сама Светлана Рожкова, которая и стала главной героиней программы, рассказала забавный случай. Ее действительно не раз выдавали замуж за Маменко.

«Я один раз улетала на гастроли и сидела в зале ожидания. И женщина-поклонница вдруг говорит мне: «Я жду, когда ваш муж подойдет к вам». И вдруг пришел мой супруг Юра. Поклонница мне говорит: «А вы разве не за Маменко замужем?» Я ей ответила, что, конечно, же нет», — заметила Светлана Рожкова.

Напомним, что Светлана Рожкова – заслуженная артистка России. Этого звания она была удостоена в 1996 году.

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