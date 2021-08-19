«Я не упоминал ее фамилии»: Безруков высказал претензии после появления Бузовой на сцене МХАТа

Как отметил актер, его основные негативные реплики адресовались вовсе не к певице и телеведущей.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков в очередной раз негативно высказался о приглашении во МХАТ имени Горького певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Ранее он уже критиковал руководителей театра за такую странную, по его мнению, инициативу.

«Мои претензии были даже не к исполнительнице, я не упоминал ее фамилии, а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в Академическом Художественном театре — вот в чем проблема». Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, Сергей Бодров не был профессиональным актером, но создал потрясающий образ на экране. То же самое касается актрисы Оксаны Акиньшиной. Она очень органично и потрясающе смотрится в кадре.

Безруков заметил, что Акиньшина тоже не была профессионалом, когда начинала играть в кино. Как отметил актер, он хочет видеть прежде всего результат на сцене, сообщает МК.ru.

Напомним, что Ольга Бузова сыграла в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького в июне нынешнего года. Осенью она должна снова выйти на сцену.

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