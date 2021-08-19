«Вау, очень круто!»: младший сын Орбакайте показал провокационные фотографии

Дени Байсаров приехал в Москву, где строит свой бизнес.

Младший сын Кристины Орбакайте – Дени Байсаров несколько лет жил и учился в Лондоне. Звездный наследник окончил Оксфордский колледж, а теперь решил заняться бизнесом в России. Дени показывает москвичам современное лондонское искусство, развивая новый бренд одежды и аксессуаров и устраивая арт-вечеринки.

В своем Instagram Байсаров показал кадры новой фотосессии, которые вызвали шквал эмоций у подписчиков. Отреагировал на них и старший брат, Никита Пресняков.

«Вау, какие крутые фотки, сделай нам с Аленкой фотосет!», — написал старший сын Орбакайте.

«Очень круто! Крутая съемка! Невероятно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Орбакайте есть младшая дочь Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова. Она уже пошла по маминым и бабушкиным стопам и выпустила первую песню.

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