«Репертуарный театр — не богадельня, а завод»: Безруков поддержал Меньшикова после увольнения актеров

Как отметил худрук Губернского театра, он в данном случае выступает за обоюдный развод и полюбовное прощание.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков поддержал своего коллегу Олега Меньшикова, который уволил более двадцати актеров из Театра имени Ермоловой.

По его словам, любой худрук сталкивается с проблемой, как избавиться от профнепригодных артистов, которые сидят на бессрочных контрактах. Как заметил Безруков, профнепригодного актера нельзя уволить по суду.

В то же время театральные институты постоянно выпускают молодых талантливых артистов, которым нужна работа. Как отметил Безруков, должна быть создана независимая комиссия. Она определяла бы квалификацию каждого артиста.

«Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович Табаков, он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния. Я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов».

Сергей Безруков

Напомним, что Олег Меньшиков уволили 22-х актеров из своего театра. При этом многие из них не согласились с таким решением худрука. Артисты собираются провести пресс-конференцию, где расскажут много интересного о Меньшикове, сообщает МК.ru.

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