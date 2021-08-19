«Мы должны помогать друг другу»: Федор Добронравов попросил помощи для сына своих друзей

Как отметил актер, он искренне верит, что чудеса в этом мире иногда случаются.

Актер Федор Добронравов в Instagram разместил запись, в которой попросил оказать финансовую помощь сыну его друзей. Мальчик из-за ошибки врачей вынужден проходить длительную реабилитацию.

Между тем некоторые пользователи посчитали, что страничку в соцсетях Федора Добронравова взломали. Якобы кто-то хочет нажиться на добром имени актера. В ответ Добронравов разместил еще одну запись.

«Федор Викторович, люди сомневаются, что предыдущий пост был сделан вами», — говорит на записи некий человек.

«Не надо сомневаться. Это действительно я. Я знаю Елисея, и родителей знаю. Уже не первый раз я прошу людей поверить в чудо. Чудеса существуют. Мы должны помогать друг другу. В силу своих возможностей каждый. Поэтому это действительно я. Это не фейк». Федор Добронравов

больше по теме В перерывах съемок «Сватов-7»: режиссер Яковлев презентовал букет цветов спутнице Добронравова В Сети появился очередной уникальный кадр из Грузии.

Напомним, что Федор Добронравов получил широкую популярность после выхода на экраны сериала «Сваты». Недавно в Грузии он принимал участие в съемках седьмой части картины.

Смотрите также: