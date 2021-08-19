Экс-муж Пелагеи признал внебрачного ребенка

Певица Пелагея и Иван Телегин стали супругами в 2016 году. К артистке хоккеист ушел от Евгении Ноур, которая в тот момент была беременна. Она родила мальчика, которого назвала Марком. В его свидетельстве о рождении спортсмен не значился отцом, в жизни ребенка не принимал никакого участия. Лишь изредка перечислял порядка 50 тысяч рублей. Спустя несколько лет Евгения решила подать на алименты, заодно доказать факт отцовства. Уже на первом заседании суда 29-летний Телегин признал сына, не прибегая к экспертизе ДНК.

Какую сумму алиментов будет получать Ноур на Марка, решит суд на следующем заседании. Мама мальчика просит 310 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Пелагея родила Телегину дочь Таисию. После развода хоккеист выплачивает алименты в размере 25 процентов от своего дохода.

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