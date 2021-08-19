В перерывах съемок «Сватов-7»: режиссер Яковлев презентовал букет цветов спутнице Добронравова

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился очередной уникальный кадр со съемок седьмой части, которые проходили в Грузии. На снимке можно увидеть, как режиссер картины Андрей Яковлев идет с большим букетом цветов к спутнице актера Федора Добронравова. Причем на заднем плане можно увидеть актрису Татьяну Кравченко.

Пользователи посчитали, что на съемочную площадку в тот день прибыла жена Федора Добронравова. Женщину, правда, видно только со спины.

«Жена Федора приехала в Грузию с проверкой», «Я просто обожаю этот сериал. Можно вдоволь посмеяться за его просмотром. Актеры большие молодцы. Ждем с нетерпением продолжения», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята в июле нынешнего года в Грузии. На экраны картина должна выйти в конце осени. Снимать продолжение «Сватов» в будущем не планируется. Об этом ранее говорил Андрей Яковлев.

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