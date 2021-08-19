«Любаня жарится под солнцем Калифорнии»: Садальский рассказал историю про мачеху Варум

Актер Станислав Садальский в Instagram опубликовал несколько уникальных фотографий из прошлого, на которых можно увидеть семью певицы Анжелики Варум.

Как отметил актер, Люба – мачеха Анжелики Варум — училась с его братом Сережей в одном классе в Воронеже. Затем женщина обвенчалась с отцом исполнительницы. Они уехали жить в США. Сам Садальский тогда работал в одной из газет. Ему хотелось рассказать о певице, но так, чтобы никто из читателей не понял, что это реклама.

«И у нас получилось! Польза от массажа ногами по спине еще и в том, что он позволяет пациенту полностью расслабиться и восстановить работу нервной системы. Поэтому его нередко рекомендуют при стрессах и депрессивном состоянии. Прошли годы. Юрочки давно нет. Забрал диабет, Миша стал музыкантом, а Любаня жарится под солнцем Калифорнии. Фото остались».

Станислав Садальский

Напомним, что отец Анжелики Варум ушел из жизни в 2014 году. Юрий Варум много лет страдал сахарным диабетом. После его смерти исполнительница некоторое время не выступала на большой сцене в память о родителе.

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