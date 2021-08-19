«Чудесно, что слабые части отпали»: экс-жена мужа Макеевой заговорила о новой любви

Светлана Малькова – бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой уехала отдыхать в Венецию. Подписчиков в Instagram она радует не только красивыми фотографиями, но и хорошими новостями. Многодетная мать заговорила о новой любви.

«Калейдоскоп прошлой жизни разбит, а значит нет надобности собирать осколки прошлого …И это чудесно, что слабые части отпали сами собой. Все в жизни не зря! Венеция… любовь… новая жизнь…», — написала Малькова.

Напомним, ранее стало известно, что Малькова добивается от бывшего мужа выплаты алиментов. А их единственная дочь, 14-летняя Анна, подала на актрису в суд. Девушка считает, что Макеева опорочила ее честь.

Тем временем, Анастасия Макеева и Роман Мальков накануне отметили годовщину отношений.

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