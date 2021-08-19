Без макияжа, яркого наряда и чалмы: дочка Успенской устроила дома концерт

Этим летом певица Любовь Успенская впервые вывела в свет дочку Татьяну Плаксину, которой восстановила красоту и здоровье после аварии на Коста-Рике. Мать и единственная наследница смогли помириться спустя много месяцев публичных ссор и обвинений. И теперь живут душа в душу весь 2021 год.

Писать стихотворения и картины Татьяна Плаксина не перестала. У себя в микроблоге девушка регулярно публикует свое творчество. А на этот раз показала себя в домашней обстановке, устроив концерт на фортепиано. Правда, красотка не позаботилась о наряде, чалме, макияже или прическе, представ без всего этого перед камерой.

Плаксина сняла полуторачасовое видео, на котором поет и играет на музыкальном инструменте. Девушка экспрессивно сливается с музыкой, не стесняясь выражать свои чувства, чем подкупила многих онлайн-зрителей.

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