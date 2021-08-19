«Милая, рыжая, родная»: в Сети обсуждают новое честное селфи 72-летней Пугачевой

Алла Пугачева уже давно покинула большую сцену и поет только для родных и друзей в узком кругу. Последний раз ее пение поклонники могли услышать на юбилее Максима Галкина – кадры с празднества и выступление Примадонны тогда облетели Сеть и наделали много шума.

Сама Примадонна предпочитает заниматься детьми и хозяйством в большом замке в подмосковной Грязи. Периодически Пугачева радует поклонников в Instagram новыми снимками и на этот раз поделилась селфи, снятом крупным планом. 72-летняя звезда предстала без макияжа и заметила, что у нее начали появляться морщинки.

Под публикацией началось обсуждение нового фото Пугачевой. Друзья, знакомые и коллеги усыпали Аллу Борисовну комплиментами, преданные фанаты восхитились ее внешности, а хейтеры нашли, к чему придраться.

«Вы прекрасны. Дай бог вам долгих лет жизни!», «Милая, рыжая, родная», «Дай Бог каждому морщин только от улыбок. Алла Борисовна огонь!», «Моя дочка 4 года сказала, что этой тете 24 года», «Боже Мой? Кто Это?», «Такая милая старушка!», «Красотка наша любимая! Прекрасна всегда и во всем», «Возраст за себя говорит, ничего не поделаешь», — пишут под селфи люди.

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