«Психанула!»: невестка Орбакайте в одном лифчике показала после преображения свои голубые волосы

Никита Пресняков с женой Аленой Красновой побывали на красивой свадьбе в горах Кавказа у друзей. По возвращении в Москву невестка Орбакайте поспешила в салон красоты, чтобы обновить прическу. Причем, девушка решилась на радикальные меры – смену цвета волос.

«Чем ярче, тем лучше», — наверняка решила модель и пряди у лица сделала голубым. Свой поступок она объяснила так:

«Психанула! Стабильно раз в два года меня так «перекрывает». В прошлый раз была розовая. Мне очень нравится, голубой быстро смоется и будет просто белым», — сообщила подписчикам красотка.

Результат преображения Алена Краснова показала у себя в микроблоге. Девушка позировала в кресле парикмахера в одном лифчике и сделала селфи с голубыми прядями. Обычно невестка Орбакайте делает себе мелирование или высветляет локоны на несколько тонов.

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