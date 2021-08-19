«Ну роскошь какая-то!»: стройная и подтянутая Бондарчук в мини-бикини изящно вышла из воды

52-летняя модель, бизнес-вумен Светлана Бондарчук продолжает путешествие по Европе. Вместе с мужем Сергеем Харченко красотка отдыхает в Испании и наслаждается поездкой по стране.

«Мы проехали пол-Испании, с севера на юг, с юга на север, а потом обратно, столько мы съели хамон и выпили красного вина», — сообщила красотка подписчикам. И поделилась планами, что теперь держит путь в спа-отель.

По заселении в отель Бондарчук первым делом отправилась на море. Она позировала на фоне бескрайней стихии в золотистом бикини, демонстрируя подписчикам свою стройную подтянутую фигуру, котором может позавидовать любая ровесница светской львицы.

«Вы потрясающая, Светлана!», «Шикарна!», «Светочка, спасибо вам за то, что вы настоящая…Не изменяйте себе никогда! Вы меня вдохновляете!», «Девушка Бонда», «Роскошная», «Фигура огонь!», «Ну роскошь какая-то, а не женщина!», — пишут восторженно некоторые фолловеры под фото.

Светлана Бондарчук давно практикует йогу, она совладелица студии и ходит на тренировки, каждый раз хвастаясь своими новыми достижениями.

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