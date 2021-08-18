«Не расстаюсь с тобой ни на день»: актриса Анастасия Макеева сделала новому мужу откровенное признание

39-летняя актриса театра и кино Анастасия Макеева в этом году вышла замуж в четвертый раз. Вопреки народным приметам, свадьбу сыграли в мае. И, кажется, медовый месяц у пары продолжается до сих пор. Сначала отпуск на Кубе, затем путешествие на Байкал, сейчас гастроли звезды по Кавказу. И в каждой поездке пара демонстрирует, не стесняясь, свое отношение друг к другу.

Анастасия Макеева сообщила у себя в микроблоге, что их отношениям с Романом Мальковым ровно год. И сделала публичное признание новому мужу в своих эмоциях и ощущениях:

«Ровно год я не расстаюсь с тобой ни на день. Никогда не думала, что судьба и Бог подарит мне такого родного человека, с которым я могу поговорить о чем угодно, помолчать о чем угодно. С которым я засыпаю как в детстве у мамы на груди с точки зрения душевного спокойствия. Я с тобой словно в раю и чем сильнее буря во внешнем мире, тем ближе и крепче мы друг другу».

Поклонники в комментариях умиленно заметили, что это большое счастье – найти своего человека. И пожелали скорейшего прибавления в семье – сначала девочку, а потом мальчика.

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