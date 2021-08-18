«Эта проблема имеет отношение к тебе»: Собчак высказалась о «Большой глине» после критики Галкина

Журналистка дала понять, что каждый вкладывает в скульптуру то, чем наполнен сам.

Противоречивые мнения вызвала установка скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4» на Болотной набережной в Москве. По поводу этого события уже успели высказаться многие известные личности, в том числе, и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

Многим в этой скульптуре видится нечто неприличное.

Принять участие в дискуссии решила и светская львица и журналистка Ксения Собчак. В довольно резких формулировках она дала понять, что некрасивые ассоциации скульптура может вызывать только у тех, кто имеет проблемы с восприятием мира.

«Есть такая революционная мысль у меня, что если ты вокруг видишь г…, и во всем видишь г…, и во всех видишь г…, то это проблема явно имеет какое-то отношение к тебе», — написала Ксения Собчак в микроблоге.

Звезда считает, что виной всему дремучее сознание людей, которые не хотят никаких преобразований и негативно реагируют на все новое и революционное.

«И им памятник дедушке Крылову на Патриках или картины Шилова всегда будут нравиться больше, чем вот эта вот классная крутая штука. Вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне, шутки про тещу, Голубой огонек с оливье и вот это вот все», — высказалась Ксения Собчак.

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