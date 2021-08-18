Ракурс – наше все: Кристина Асмус засветила неправдоподобно длинные ноги в мини-платье

Звезда театра и кино Кристина Асмус поделилась в микроблоге снимком, подписав его так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений – она не только красавица, но и умница, не лишенная самоиронии.

Прекрасно осознавая, что создание она – миниатюрное, Кристина Асмус решила поиронизировать по поводу длины своих ног. На фото, которое актриса разместила в Instagram, она запечатлена полулежа в кресле. Кристина Асмус выбрала такой наряд и ракурс, чтобы ноги визуально казались длиннее, чем есть на самом деле.

«А сфоткай меня, типа я йогурт, как в рекламе ем и не знаю, что меня снимают. И еще присядь, чтобы ноги длинными казались, а не как есть», — подписала кадр Кристина Асмус.

На фото она предстала в мини-платье в клетку с рукавами-буфами и отложным воротником. Кадр и посыл впечатлили поклонников Кристины Асмус. Многие считают, что звезда на себя наговаривает, ведь ноги у нее красивые, и ракурс здесь ни при чем.

«О, смотри, йогурт ест, а ноги какие длинные, офигеть», «Круто вышло! Красавица!», «Ноги – огонь», «Кристина, у вас и без правильного угла великолепные ноги», — высказываются в Сети.

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