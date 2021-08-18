«Какой ты молодец!»: Галкин застал сына Гарри за мытьем балкона

Максим Галкин не скрывает, что мечтал о замке с детства. В итоге он построил уникальный дом в деревне Грязь. Артист сам ухаживает за садом и огородом. Зачастую он с женой Аллой Пугачевой приглашает в гости друзей. Также в саду любят играть дети Лиза и Гарри. Семилетние двойняшки многое делают своими руками. Особенно нравится что-нибудь чинить или мастерить сыну пары.

Не так давно Галкин показывал, как моет потолок, который является произведением искусства. Также он сам меняет лампочки в раритетной люстре. По всей видимости, его любовь к порядку унаследовал и Гарри. Артист застал мальчика, когда тот намывал бортик балкона. При этом ребенок делала это необычным способом. Рукояткой щетки он прижимал салфетку и начинал протирать ей стекло с противоположной стороны от себя.

«Какой ты молодец! Это ты придумал так?» — восхитился Максим.

Гарри не сразу видел папу. Он заулыбался, когда понял, что его работу оценили. Поклонники тоже восхитились стараниями мальчика, который растет очень хозяйственным. «Как же быстро растут», «Максим, вы восхитительный и трогательный отец!», «Гарри прям как вы, такой хозяйственный пацан», «Вот это гений», «У вас невероятно чудесная семья!», «Какой же он крутой», «Эта улыбка обезоруживает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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