«Я не била вашего ребенка»: женщина, поднявшая руку на сына Стаса Пьехи, принесла извинения певцу

Ирина Безбородова призналась, что не считает себя виноватой и сожалеет об инциденте.

Примерно месяц назад поклонники музыканта Стаса Пьехи из его уст узнали о том, что его семилетний сын Петя был избит взрослой женщиной, соседкой по даче. Мальчик пострадал из-за того, что проткнул карандашом чужой бассейн.

Женщина, которая подняла руку на наследника известного семейства, Ирина Безбородова все это время хранила молчание. В эту среду, восемнадцатого августа, она пришла на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы озвучить свое видение ситуации.

Кроме этого, Ирина Безбородова принесла публичные извинения Стасу Пьехе.

«Пожалуйста, дождитесь решения правовой системы. Я еще раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы отец! Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка», — сказала Ирина Безбородова.

Она также предположила, что Стас Пьеха обладает неполной информацией о ситуации, сложившейся на даче. Женщина считает, что его певца неверно проинформировала мать его сына Пети Наталья Горчакова.

Ирина Безбородова подчеркнула, что перед близкими Стаса Пьехи она извинилась в тот же день, когда все произошло.

«Мне жалко, что мы, взрослые, допустили эту ситуацию», — добавила Ирина Безбородова.

Напомним, ранее Стас Пьеха рассказывал, что обидчица его сына не приносила извинений семье и не проявляла желание урегулировать ситуацию.

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