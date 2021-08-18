«Руку мою она так и не отпустила»: Иван Ургант сделал признание о приемной дочери Эрике

Ведущий Первого канала Иван Ургант с 2007 года счастлив в браке со своей супругой Натальей Кикнадзе. В нее он был влюблен с самой школы.

На момент случайной встречи с Иваном Ургантом во взрослой жизни Наталья Кикнадзе была замужем. В ее первом браке родились двое детей – сын Нико и дочь Эрика.

Свою падчерицу Иван Ургант любит, как родную дочь. И та отвечает ему взаимностью. Восемнадцатого августа Эрике, которая живет и учится в Нью-Йорке, исполнился двадцать один год.

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Звездный отчим публично поздравил падчерицу с днем рождения, вспомнив трогательный эпизод знакомства с ней шестнадцать лет назад. В тот момент еще будущая жена Ивана Урганта Наталья Кикнадзе представила своего избранника дочери, как Ваню, отметив, что они вместе учились в школе.

«Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила», — написал Иван Ургант.

Пост он сопроводил снимком Эрики, на котором та запечатлена в ресторане в наряде с американской проймой.

Стоит напомнить, что Наталья Кикнадзе за время брака подарила Ивану Урганту двух дочерей – Нину и Леру, которых звездный папа обожает.

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