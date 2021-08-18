«Наша семья разрослась»: Татьяна Волосожар и Максим Траньков показали подросших детей

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию, супруги Максим Траньков и Татьяна Волосожар могут претендовать на звание одной из самых гармоничных и дружных пар российского шоу-бизнеса.

За все время, что они вместе, звездные супруги не дали ни малейшего повода сомневаться в том, что их союз недостаточно крепок.

Пара всегда транслирует любовь друг к другу и своим детям – дочери Анжелике и сыну Теодору.

Восемнадцатого августа исполнилось шесть лет, как Максим Траньков и Татьяна Волосожар стали мужем и женой. Каждый из них в этот день поделился постом в Instagram. Татьяна Волосожар показала видео их веселой свадьбы, а Максим Траньков опубликовал семейное фото, на котором они с женой предстали с дочкой и сыном на руках.

«Наша семья разрослась, а с ней и моя любовь к тебе, Татьяна Волосожар. Моя самая терпеливая и мудрая жена, мой самый верный и преданный друг, самая лучшая мама моих детей! Моя! Я тебя люблю! С годовщиной нас!» — написал под снимком Максим Траньков.

Татьяна Волосожар сообщила, что в этот день она не рядом с мужем, но это ничего не меняет. Они очень счастливы.

Смотрите также