Шубская в шелковом мини-платье на запах появилась на празднике в честь сына Овечкина

Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она является младшей дочкой актрисы Веры Глаголевой. Обычно хоккеист большую часть времени проводит в США, где у него есть дом. Но летом он привозит семью на родину. На этот раз Шубская еще в июне оказалась в Москве. Она видится с сестрами и своим отцом. Также девушка привезла с собой сыновей: Сергея и Илью, которому всего год.

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В семье Овечкина праздники принято отмечать с размахом. Так 18 августа его первенцу исполнилось три года. В честь этого события супруги устроили вечеринку. В специально помещение была создана фотозона, а также поставлены разные игровые автоматы. Шубская появилась на празднике в шелковом мини-платье на запах цвета электрик. Наряд с юбкой-солнце дополняли алые босоножки.

Она подчеркнула стройные ноги, а высокий хвост также зрительно вытянул силуэт. На руках Анастасия держала подросшего именинника. Сергей был в поло и шортах. В таком же стиле оделся и хоккеист. Овечкин весь вечер показывал мастер-класс по забиванию шайбы в игре для детей. К слову, его сын очень любит хоккей и уже тренируется на льду.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. Многие одарили ее комплиментами, а также поздравили именинника. «Папин сын! Такой он хорошенький», «Анастасия, вы очень элегантная», «Утонченный вкус», «Платье смотрится изумительно», «Классная семья, привет Сереже», «Настя, ну ты леди, как всегда», «Приятно видеть счастливую семью», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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