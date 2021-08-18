На прогулке с малышом: недавно родившая Горбань блеснула точеными ножками в платье бэби-долл

Мария Горбань недавно стала мамой во второй раз. Своему мужу кинооператору Кириллу Зоткину она родила сына Нилана. Буквально через пару дней звезда «Кухни» выглядела будто и не рожала.

Когда актриса пришла в клинику, где появился на свет ее малыш, доктор, принимавшая у нее ребенка, воскликнула: «Ведьма!» Врач пошутила, что обычные люди не могут так быстро оправиться от родов и избавиться от живота. Горбань засмеялась и сказала, что это все благодаря врачам.

На прогулке со своим сыном Ниланом Мария Горбань опять блеснула стройной фигурой, показав изящные ножки в платье бэби-долл с пышными рукавами и открытой линией плеч. При этом наряд артистки был подобран под колясочку, в которой отдыхал малыш.

Напомним, Маша Горбань в настоящий момент пребывает в Майами, где и произошли роды. Дома ее ждет дочь Стефания от первого брака с осветителем Олегом Филатовым.

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