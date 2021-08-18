«Думала, что семья мальчика неблагополучная»: женщина, избившая сына Стаса Пьехи, впервые высказалась об инциденте

Примерно месяц назад певец Стас Пьеха рассказал шокирующую историю – его семилетнего сына Петю избила соседка по даче, взрослая женщина, 52-летняя супруга футбольного судьи Ирина Безбородова. Мальчик попал в больницу с травмами.

Сейчас дама, поднявшая руку на ребенка, находится под следствием, против нее было возбуждено уголовное дело.

Ирина Безбородова нашла все же, что сказать в свое оправдание. Она пришла в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» и пожаловалась на наглое поведение отпрыска известного семейства. Кстати, на тот момент женщина не знала, что соседский мальчик Петя – правнук известной певицы Эдиты Пьехи.

«Я вообще думала, что семья мальчика какая-то неблагополучная», — заявила Ирина Безбородова.

По ее словам, ребенок вел себя довольно нагло, заходил в чужие дома и просил еду. Сначала Ирина Безбородова ничего плохого в его визитах не видела, но, когда малыш проткнул бассейн, вышла из себя.

«Я не толкала ребенка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома, — рассказала Ирина Безбородова. — На тот момент Пете было запрещено заходить к нам в коттедж, так как двумя днями ранее в поселке произошел инцидент: Петя и мой сын разрисовали соседский дом, оба пришли по локоть в красной краске. Своему сыну Грише я запретила дружить с Петром».

Напомним, на днях Стас Пьеха рассказывал, что Ирина Безбородова до сих пор не принесла извинений его семье за инцидент и вообще никаким образом не пытается урегулировать ситуацию. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, артист высказал опасение, что его семилетний сын перестанет доверять взрослым после конфликта с Безбородовой.

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