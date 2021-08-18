Без лишнего шума: Олег Меньшиков планирует провести сбор труппы театра имени Ермоловой в пятизвездочном отеле

Двадцатого августа в театре имени Ермоловой открывается новый сезон. Сбор труппы в этом году было решено не объявлять, поскольку перед закрытием сезона в театре разразился страшный скандал из-за намерений руководства уволить часть артистов.

Предполагалось, что актеры сразу приступят к репетициям. Но как стало известно, планы изменились. Помощник художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова Николай Сирин обзванивает артистов, которые продолжат работу, и приглашает их на сбор, но не в храм Мельпомены, а в отель, расположенный по соседству.

По информации, которой располагают журналисты «МК», это пятизвездочный отель «Ритц-Карлтон». Состоится собрание в понедельник, 23 августа.

По иронии судьбы, на эту же дату назначено пресс-конференция с участием артистов труппы театра имени Ермоловой, которых предупредили об увольнении.

Они тоже, по понятным причинам, соберутся в другом здании – в театр их вряд ли пустят. Актеры, которых намереваются уволить, хотят донести до общественности свое видение происходящего в театре имени Ермоловой.

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