«Уф, горяча!»: Ходченкова рисково оголила плечо, доведя секси-линию халатика до самой груди

В этом году актриса Светлана Ходченкова просто в ударе – знаменитая блондинка отлично подкачала фигуру в спортивном зале и стала заполнять личный блог фотографиями секси-характера. Особенно эротичными были снимки с Мальдив, где она провела отпуск.

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Артистка примеряла бикини разного формата и показывала свою фигуру во всей красе, позируя на море и у бассейна. И каждый раз ее фотографии были наполнены художественным смыслом.

Новый кадр в Instagram тоже был не исключением. Светлана Ходченкова позировала в ванной комнате, сексуально спустив с плеча халатик и показала часть груди.

«Уф, горяча!», «Каждая фотка – шедевр», «Невероятной красоты женщина», «Боже, как это красиво», «Вы самая присамая красивущая», «Красавица наша любимая», «Светлана, да вы эстет»,- высказались о снимке фоллверы.

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