Алена Яковлева заявила Агате Муцениеце, что та не отпустила ситуацию с Павлом Прилучным

По мнению 60-летней актрисы, ее молодая коллега все еще держит боль внутри себя.

60-летняя актриса Алена Яковлева стала гостьей YouTube-шоу своей 32-летней коллеги Агаты Муцениеце «Честный развод», где обе женщины обсудили свои отношения с мужчинами и болезненные расставания. Рассказывая о себе, старшая артистка неожиданно переключилась на молодую и заявила, что та «не отпустила» свою историю с Павлом Прилучным. Муцениеце искренне не поняла, почему Яковлева так считает.

«Ну как тебе сказать? Это другое ощущение жизни. Честно, — сказала Алена, сравнив себя с Агатой. — Вот знаешь, когда я отпустила? Когда у меня начался роман с человеком, который моложе меня на 27 лет».

Яковлева отметила, что молодая актриса не производит впечатление девушки, которая перестала страдать по бывшему, и у нее все «зашибись». Опытная женщина уточнила, что у Муцениеце будет совершенно другое ощущение жизни, когда она окончательно опустит Прилучного.

«Все равно момент боли, подавленности внутри — ты его не выкинула из себя. Ты не отпустила себя, понимаешь? Это произойдет рано или поздно, но не сейчас. У вас сильная энергетическая связь, и дело даже не детях», — пояснила Яковлева.

Она также посоветовала молодой коллеге использовать эти переживания, чтобы стать прекрасной драматической актрисой.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились в 2011 году. Позже у них родились сын Тимофей и дочь Мия. Но дети не спасли брак — в начале 2020-го звездная пара распалась.

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