«Смотрел, понравилось»: Виторган в противовес мнению Галкина похвалил «Большую глину» в Москве

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», установленная в Москве на Болотной набережной, вызвала бурную реакцию у жителей столицы. Не остались в стороне и российские звезды.

С отходами человеческой жизнедеятельности сравнили этот арт-объект Максим Галкин и Екатерина Рождественская. Дочь великого русского поэта в шутку предположила, что «кучу» мог оставить один из гигантских памятников города, который по ночам выходит на прогулку. «Какой-то ужас!» — сказал о скульптуре муж Аллы Пугачевой.

Но не обошлось и без иных, диаметрально противоположных, мнений. Актер Максим Виторган, например, воспринял появление «Большой глины» на набережной вполне благосклонно.

«Был, смотрел, понравилось. Смотрится в ансамбле с новым зданием отлично. Честно говоря, смыслово ничего выдающегося не вижу. И даже как-то почти банально. Перед галереей современного искусства — нетронутая глина. В общем, просто и без изысков. Крики про г… прекрасны и познавательны. У меня оно больше похоже на памятник Калашникову, например. Но тут уж дело индивидуальное. А место явно будет отличное. Красиво там уже, а познавательно будет чуть позже. P.S. И, кстати, отличная история этого памятника с Флоренцией. Почитайте», — высказался Максим Виторган в личном блоге.

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