«В Москве навалили кучу»: Рождественская вслед за Галкиным высказалась о памятнике глине в Москве

Болотную набережную Москвы украсили нестандартным памятником, внешний вид которого сейчас бурно обсуждается в Сети. Много шума наделало 12-метровое изваяние под названием «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера. Арт-объект представляет собой именно то, что заложено в его названии – изображение большого комка глины из алюминия.

По замыслу скульптора, памятник глине «посвящен осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека». Однако многие жители Москвы скульптуру не оценили. Высказались о ней и российские звезды. Максим Галкин сравнил изваяние с тем, что обычно остается в уборной. Похожие ассоциации появились в голове и у дочери известного российского поэта Родиона Рождественского Екатерины Рождественской.

«Ну вот, пока я тут сплавляюсь по горным рекам, в Москве навалили кучу..! Я девушка простая и привыкла называть вещи своими именами. Что ж такое, глаз да глаз за столицей, не оставить ни на секунду!» — написала она в Facebook.

Знаменитый фотограф в шутку предположила, что по Москве ночью ходит огромная статуя и оставляет вот такие «кучи».

Смотрите также