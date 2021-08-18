Пиар-директор улетела за рубеж: певица МакSим отпустила в отпуск своих сотрудников

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская в Instagram сообщила, что улетела в отпуск. Она опубликовала кадр, на котором красуется на фоне красивого озера в горах. В комментариях Яна Богушевская подтвердила, что уехала за рубеж. Она в данный момент находится не на территории России.

«Наконец-то можно выдохнуть и немного расслабиться». Яна Богушевская

«Прелесть какая-то. Нырнуть бы», «Очень красивое место. Быстрейшего вам восстановления. Пусть у вас всех все будет хорошо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что певица МакSим на протяжении полутора месяцев находилась в крайне тяжелом состоянии. Она еще в середине июня подхватила пневмонию. Причем все тесты на коронавирус у нее оказались отрицательными. Несколько дней назад звезда наконец-то оказалась дома. Ей стало значительно лучше. Сотрудники ее команды также на какое-то время получили передышку.

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