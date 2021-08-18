«Дети наконец «заметили» младшего брата»: Шепелев запечатлелся с сыном Тулуповой на отдыхе

Дмитрий Шепелев долгое время предпочитал оберегать личную жизнь после смерти Жанны Фриске. Они были в гражданском браке и воспитывали сына Платона. Однако певица не смогла победить тяжелую болезнь. Она ушла из жизни, а Шепелев взял на себя все обязанности по воспитанию наследника. При этом он оградил мальчика от общения с бабушкой и дедушкой, с которыми у него сложные отношения после смерти Жанны.

Не так давно Шепелев снова стал отцом. Уже несколько лет он строит отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой. У нее есть дочка Лада, которая является ровесницей Платона. Их дети быстро подружились. А в марте этого года у пары родился первый общий ребенок. Малыш получил имя Тихон. Примечательно, что телеведущий любит сам гулять с наследником. А этим летом он вместе с возлюбленной и детьми отдохнул на Мальдивах.

18 августа Дмитрий поделился кадром, на котором держит на руках младшего сына. При этом он позировал на пляже.

«В этом году мы улетели отдыхать всей семьей и отказались от любой помощи. Бабушка, дедушка, няня, няня… никого с собой не приглашали. И не пожалели. Оказалось, это было очень правильное решение. Конечно, в начале у нас с Катей были опасения, что с младенцем и двумя старшими детьми будет непросто и времени для себя совсем не останется. Да, забегая вперед, надо признать, что личного времени было не много, разве что рано утром или поздно вечером. Но то, что мы выиграли от того, что посвятили свое время детям стоит гораздо дороже. И вот что время без посредников и помощников очень сближает. Няня не прыгнет в бассейн с криком «я вода», а вот я с удовольствием.

У нас с Катей появилась возможность понять, насколько дети завязаны с гаджетами и отрегулировать это. Дети наконец «заметили» младшего брата, приняли его и даже начали проявлять заботу. Да и просто смогли окунуться в лето, когда нет расписания — делай что захочешь. В общем, время вместе — бесценно. Очень рекомендую. P.S. И да, если летнее путешествие вам еще только предстоит — я вам завидую, так и знайте», — написал Шепелев.

Поклонники восхитились нежным кадром. Также многие отметили, что телеведущий хороший папа.

Смотрите также: