«Фото – огонь!»: озорная Лопырева круто повернула свой «борт» в трусиках на тесемках

38-летняя модель Виктория Лопырева находится в отличной форме, впечатляя секси-кадрами в бикини своих поклонников в Instagram. На последнем из них знаменитая блондинка предстает в экстремальном бикини, ткани на котором – минимум.

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Виктория, позируя в море, красиво повернула бедро набок, визуально увеличив его объем и обратив на него внимание волловеров. Не удивительно, что этот снимок горячо обсуждается в Сети пользователями.

«Фото-огонь!», «Бомбическая фигура!», «Шикарная красотка Виктория, было бы хорошо продвигать Россию в других странах», «Ну какая же красивая», «Сногсшибательная красавица», «Землячка, хорошо выглядишь», «Кукла», — можно увидеть в комментариях микроблога Лопыревой.

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